Врачи из Нижнего Тагила массово покидают больницы из-за низких зарплат

В августе текущего года сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Сначала уволились медики Демидовской больницы, а затем — врачи из Центральной городской больницы № 1, уточняет издание URA. RU.

Причиной массового увольнения хирургов стали низкие заработные платы. По словам врачей, им приходится брать по несколько ночных дежурств подряд.

Издание URA. RU отмечает, что в Нижнем Тагиле осталась еще одна городска больница с хирургическим отделением, но и там специалисты рассматривают вопрос об увольнении. Если медики все же пойдут на это, во втором по величине городе Свердловской области стационарная хирургическая помощь исчезнет совсем.

В Министерстве здравоохранения региона создали комиссию, которая проверит условия работы в больницах Нижнего Тагила.