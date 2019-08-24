В августе текущего года сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Сначала уволились медики Демидовской больницы, а затем — врачи из Центральной городской больницы № 1, уточняет издание URA. RU.
Причиной массового увольнения хирургов стали низкие заработные платы. По словам врачей, им приходится брать по несколько ночных дежурств подряд.
Издание URA. RU отмечает, что в Нижнем Тагиле осталась еще одна городска больница с хирургическим отделением, но и там специалисты рассматривают вопрос об увольнении. Если медики все же пойдут на это, во втором по величине городе Свердловской области стационарная хирургическая помощь исчезнет совсем.
В Министерстве здравоохранения региона создали комиссию, которая проверит условия работы в больницах Нижнего Тагила.
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