Школьница из Чебоксар скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике

Пресс-служба Минздрава Чувашии сообщила об инциденте в одной из Чебоксарских школ во время сдачи единого государственного экзамена по математике. Одиннадцатиклассница скончалась во время экзамена.



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У девушки был врожденный порок сердца. Плохое самочувствие она испытывала еще с утра. Преподаватели и медики рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, но ученица не послушала их. Во время написания экзамена девушке стало плохо, она попросилась выйти в коридор, где ей стало плохо. Медики безуспешно пытались реанимировать ученицу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как во Львове во время сдачи экзамена скончался студент. Молодому человеку стало плохо в аудитории, где он готовился к ответу на экзаменационный билет. Ему сразу же вызвали «скорую». Однако студент скончался до приезда медиков.

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