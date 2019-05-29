Пресс-служба Минздрава Чувашии сообщила об инциденте в одной из Чебоксарских школ во время сдачи единого государственного экзамена по математике. Одиннадцатиклассница скончалась во время экзамена.
У девушки был врожденный порок сердца. Плохое самочувствие она испытывала еще с утра. Преподаватели и медики рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, но ученица не послушала их. Во время написания экзамена девушке стало плохо, она попросилась выйти в коридор, где ей стало плохо. Медики безуспешно пытались реанимировать ученицу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как во Львове во время сдачи экзамена скончался студент. Молодому человеку стало плохо в аудитории, где он готовился к ответу на экзаменационный билет. Ему сразу же вызвали «скорую». Однако студент скончался до приезда медиков.
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