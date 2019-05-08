Приставы нашли должницу, заказав у нее хинкали домашнего приготовления

Саратовские судебные приставы заказали у должницы через социальные сети хинкали домашнего приготовления.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.
Долгое время приставы не могли отыскать должницу по уплате ущерба от ДТП, рассказали в ведомстве. Девушка должна была выплатить 40 тысяч рублей.
По своему желанию должницы на прием в ФССП не являлась.
Судебные приставы выяснили, что она занимается изготовлением хинкали на дому. Также они узнали, что женщина сама доставляет продукцию заказчикам.
Тогда судебные приставы, узнав номер ее мобильного телефона через социальные сети, заказали у должницы хинкали. Во время доставки по указанному в заказе адресу дверь ей открыл судебный пристав.
Согласно предоставленной информации, жительница Саратова оплатила долг в полном объеме.
Фото: fssprus.ru.
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