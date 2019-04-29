Второй участник нападения на школу в Перми получил семь лет колонии

Районный суд Перми приговорил к семи годам воспитательной колонии второго участника нападения на учеников и учителя в одной из городских школ.
Как сообщает агентство "Интерфакс", подростка признали виновным в покушении на убийство. Помимо длительного срока, ему также назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра.
Напомним, что в январе минувшего года двое вооруженных ножами подростков напали на школу в Перми. Они нанесли ножевые ранения ученикам и учительнице. В результате нападения пострадали 15 человек. Из них 12, включая преподавателя, попали в больницу.
В декабре 2019 года суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы первого участника нападения на школу. Его обвинили в покушении на убийство, разбойном нападении на охранника и уничтожении имущества. В суде подросток извинился перед потерпевшими.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел во ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.