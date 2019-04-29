Второй участник нападения на школу в Перми получил семь лет колонии

Районный суд Перми приговорил к семи годам воспитательной колонии второго участника нападения на учеников и учителя в одной из городских школ.



Подросток, напавший на школу в Перми, проведет в колонии почти 10 лет / Новости от 18.12.2018 14:43

Как сообщает агентство "Интерфакс", подростка признали виновным в покушении на убийство. Помимо длительного срока, ему также назначили принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Напомним, что в январе минувшего года двое вооруженных ножами подростков напали на школу в Перми. Они нанесли ножевые ранения ученикам и учительнице. В результате нападения пострадали 15 человек. Из них 12, включая преподавателя, попали в больницу.

В декабре 2019 года суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы первого участника нападения на школу. Его обвинили в покушении на убийство, разбойном нападении на охранника и уничтожении имущества. В суде подросток извинился перед потерпевшими.