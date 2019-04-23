В России разработали онлайн-игру по истории Лиги наций и ООН

Российская общественная организация Фонд Андрея Первозванного (ФАП) запустила интерактивный интернет-проект в форме документальной онлайн-игры "Справедливый мир: от Лиги наций к ООН".
По словам создателей, игра позволит каждому пользователю "попробовать себя в роли мирового арбитра" и пережить несколько драматичных моментов истории 20 века. Участникам игры предстоит решить четыре исторических конфликта.
"Раз в неделю будет открываться новый кейс. А через месяц организаторы попросят совета по одному крайне актуальному в настоящее время вопросу. Для более взвешенного принятия решений участникам будет предоставлена информация о Лиге Наций и ООН", - заявляют в пресс-службе ФАП.
Отмечается, что кроме интерактивной части, проект включается в себя студенческую игру и экспертную научную сессию.
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