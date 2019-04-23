В России разработали онлайн-игру по истории Лиги наций и ООН

Российская общественная организация Фонд Андрея Первозванного (ФАП) запустила интерактивный интернет-проект в форме документальной онлайн-игры "Справедливый мир: от Лиги наций к ООН".



В ООН без России \"нет никакого смысла\"

По словам создателей, игра позволит каждому пользователю "попробовать себя в роли мирового арбитра" и пережить несколько драматичных моментов истории 20 века. Участникам игры предстоит решить четыре исторических конфликта.

"Раз в неделю будет открываться новый кейс. А через месяц организаторы попросят совета по одному крайне актуальному в настоящее время вопросу. Для более взвешенного принятия решений участникам будет предоставлена информация о Лиге Наций и ООН", - заявляют в пресс-службе ФАП.

Отмечается, что кроме интерактивной части, проект включается в себя студенческую игру и экспертную научную сессию.