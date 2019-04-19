В Волгограде мужчина кипятил воду на Вечном огне по приказу высших сил

В Волгограде мужчина грел воду на Вечном огне.



Неизвестные погасили Вечный огонь на Марсовом поле / Новости от 15.12.2018 11:30

Об инциденте сообщает пресс-служба регионального МВД.

Согласно предоставленной информации, мужчину попытались остановить прохожие. Но он оставил свое занятие только тогда, когда на горизонте появились стражи правопорядка.

Выяснилось, что задержанный приехал в Волгоград из Свердловской области.

Полицейским он заявил, что ему поступил сигнал из космоса. Ему якобы сообщили, что необходимо срочно выпить теплой воды.

Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике. Там он пробудет 21 день.