В Волгограде мужчина кипятил воду на Вечном огне по приказу высших сил

В Волгограде мужчина грел воду на Вечном огне.
Об инциденте сообщает пресс-служба регионального МВД.
Согласно предоставленной информации, мужчину попытались остановить прохожие. Но он оставил свое занятие только тогда, когда на горизонте появились стражи правопорядка.
Выяснилось, что задержанный приехал в Волгоград из Свердловской области.
Полицейским он заявил, что ему поступил сигнал из космоса. Ему якобы сообщили, что необходимо срочно выпить теплой воды.
Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике. Там он пробудет 21 день.
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