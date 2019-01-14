Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

Руководитель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с инициативой оборудовать многоквартирные дома газовыми плитами, которые имею автоматизированную систему отключения подачи газа. Хованская сообщила, что задумалась о такой мере после трагедии в Магнитогорске, где погибло 39 человек в результате взрыва бытового газа.

В "Газпроме" уже поддержали инициативу законодателя. Представители компании отметили, что термоэлектрическая система "газ-контроль" позволит исключить утечку газа. Система будет автоматически прекращать подачу газа в случае, если погаснет пламя комфорки. С соответствующими мерами выступили и в Министерстве строительства РФ. Там предлагают увеличить концентрацию одорантов в бытовом газе, чтобы население смогло быстрее выявить факт утечки.

Также в Государственной думе считают, что последствия взрыва в Магнитогорске были бы не такими большими, если бы вместо пластиковых окон были установлены деревянные. В связи с этим, депутаты предлагают заменять пластиковые окна в многоквартирных домах на деревянные.

Заслуженный строитель России, проректор Московского государственного строительного университета Михаил Лейбман подтвердил слова законодателей и сообщил, что пластиковые окна имеют высокую упругость. В результате взрыва, пластиковые окна создают дополнительное давление, которое разрушает конструкции дома.

Помимо этих мер, депутаты предлагают повысить эффективность вентиляционных систем, установить системы оповещения, а также вовсе отказаться от использования газа для бытовых нужд, и перейти на электроэнергию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Спасателям удалось спасти 11 человек. 39 человек погибли.

фото: www.nalog.ru

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