В нефтяной Тюмени появился тир "застрели младенца"

Одна из посетительниц парка культуры и отдыха заметила очень "интересный" аттракцион. В нем предлагается стрелять по мишени в виде куклы, которая напоминает младенца. Юлия Зубарева разместила фото объекта в соцсетях.
Забава называется "Водный тир". Посетителями тира могут стать все желающие старше пяти лет. Участники, передвигаясь в кабинах-автомобилях, должны отстреливать мишени в виде различных животных. Юлия Зубарева отметила, что, по ее мнению, уже довольно жестоко прививать детям желание убивать животных. Но аттракцион приготовил "сюрприз" похлеще: баллы в игре можно получить за попадание в куклу-младенца.
Женщина обратилась с вопросом, кто же мог дать разрешение на установку такого аттракциона. Однако не все пользователи поддержали возмущение Юлии. Многие отметили, что ничего такого в мишенях тира нет, к тому же существует он уже несколько лет. Хотя часть комментаторов все же встала на сторону автора записи о "Водном тире". Люди отмечают, что такие игры могут повлиять на психику.
Администрация парка культуры и отдыха ситуацию пока никак не комментирует.
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