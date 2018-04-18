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"Пиаф. Синатра. Лучшее" в Московском театре мюзикла

Культура » Театр

21 апреля в 19:00 в Московском театре мюзикла (Пушкинская пл., 2) состоится концерт, посвященный легендам музыкальной культуры XX века — Эдит Пиаф и Фрэнку Синатре - "Пиаф. Синатра. Лучшее" (12+).

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Эдит Пиаф, королева французского шансона, "парижский воробушек", исполняла свои песни страстно и с огромной любовью. Искренность и подлинность чувств в них подкупали миллионы людей. Ее удивительная судьба потрясла мир не менее, чем ее талант. В этой хрупкой женщине — сильной, отважной и талантливой — жила неутомимая потребность в любви.

Фрэнк Синатра славился романтическим стилем исполнения и "бархатным" тембром голоса, а песни в его исполнении вошли в классику эстрады. За 50 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнив все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина, Кола Портера и Ирвинга Берлина. Девять раз Синатра становился лауреатом премии "Грэмми". Когда его не стало, журналисты писали: "К черту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века".

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В память об этих великих певцах в концерте-биографии "Пиаф. Синатра. Лучшее" в Театре мюзикла прозвучат песни, ставшие легендами. В сопровождении оркестра их исполнят звезды российской музыкальной сцены и артисты Московского театра мюзикла.

Билеты от 500 рублей в кассах Театра мюзикла (тел. +7 495 784-6300) и на сайте www.мюзикл.рф (прямая ссылка). 

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Темы театр билеты спектакль спектакли театр сайт Московский театр мюзикла
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