16 мая в 19:00 на сцене театра "Модерн" состоится показ трагедии Шекспира "Юлий Цезарь". Режиссером-постановщиком, сценографом и хореографом постановки выступил художественный руководитель театра Юрий Грымов. Это его четвертая театральная работа в "Модерне" за год пребывания на посту худрука.
Зритель увидит Шекспира вне времени и пространства. Эта история могла быть и тысячу лет назад, и сейчас, и будет такой же через тысячу лет. Зрители смогут увидеть предсказание сквозь века, как будет развиваться история, если во главе всего встанут человеческие пороки и жажда вечных перемен, а главный исторический персонаж — Народ — станет лишь игрушкой в руках заговорщиков. Грань между политикой и поп-культурой стерта.
В постановке заняты ярчайшие актеры "Модерна", среди которых Алексей Багдасаров, заслуженные артисты России Игорь Яцко и Леонид Трегуб, заслуженная артистка РСФСР Любовь Новак и др. Костюмы же для "Юлия Цезаря" создала двукратная обладательница премии "Золотая маска" Ирэна Белоусова.
Художественный руководитель театра "Модерн", режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов:
"Это спектакль о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времен Шекспира не изменились. И что самое удивительное, не изменятся. То есть иллюзии того, что какое-то произведение приблизит нас к осмыслению и мы изменимся, — нет. Мы можем только констатировать факт, что мы не правы. И надеяться на то, что человек может задуматься".
Режиссер и художник-сценограф — Юрий Грымов
Автор инсценировки — Александр Шишов
Художник по костюмам — Ирэна Белоусова
Художник по свету — Антон Исаев, Юрий Грымов
Хореография и подбор музыки — Юрий Грымов
Продолжительность — 2 часа 15 минут, с антрактом
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