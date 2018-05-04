В театре "Модерн" - "Юлий Цезарь"

16 мая в 19:00 на сцене театра "Модерн" состоится показ трагедии Шекспира "Юлий Цезарь". Режиссером-постановщиком, сценографом и хореографом постановки выступил художественный руководитель театра Юрий Грымов. Это его четвертая театральная работа в "Модерне" за год пребывания на посту худрука.

Зритель увидит Шекспира вне времени и пространства. Эта история могла быть и тысячу лет назад, и сейчас, и будет такой же через тысячу лет. Зрители смогут увидеть предсказание сквозь века, как будет развиваться история, если во главе всего встанут человеческие пороки и жажда вечных перемен, а главный исторический персонаж — Народ — станет лишь игрушкой в руках заговорщиков. Грань между политикой и поп-культурой стерта.

В постановке заняты ярчайшие актеры "Модерна", среди которых Алексей Багдасаров, заслуженные артисты России Игорь Яцко и Леонид Трегуб, заслуженная артистка РСФСР Любовь Новак и др. Костюмы же для "Юлия Цезаря" создала двукратная обладательница премии "Золотая маска" Ирэна Белоусова.

Художественный руководитель театра "Модерн", режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов:

"Это спектакль о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времен Шекспира не изменились. И что самое удивительное, не изменятся. То есть иллюзии того, что какое-то произведение приблизит нас к осмыслению и мы изменимся, — нет. Мы можем только констатировать факт, что мы не правы. И надеяться на то, что человек может задуматься".

Режиссер и художник-сценограф — Юрий Грымов

Автор инсценировки — Александр Шишов

Художник по костюмам — Ирэна Белоусова

Художник по свету — Антон Исаев, Юрий Грымов

Хореография и подбор музыки — Юрий Грымов

Продолжительность — 2 часа 15 минут, с антрактом