Кустурица снимет в России «Мертвые души» по Гоголю

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссер Эмир Кустурица рассказал о ближайших творческих планах. В интервью Life он рассказал, что собирается снимать кино в России. В его графике есть два проекта. В настоящее время анонсирована съёмка фильма по роману Евгения Водолазкина "Лавр". Кроме того, он рассказал о том, что готовит постановку по "Мертвым душам" Николая Гоголя.

Фото: circolofilippomazzei.net

Кустурица уточнил, что название фильма может быть следующим — "Три женщины и мертвые души". Иные подробности не раскрываются. Это не первый раз, когда режиссёр обращает внимание на русскую классику. В 2018 Кустурица заявил о планах экранизовать "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова.

Выход "Лавра" был анонсирован на начало октября 2023 года.

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