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Сразу несколько американских актёров отказались от роли ведущих церемонии "Золотой глобус"

1:05
Культура

Выяснилось, что на роль ведущих премии "Золотой глобус" не так легко найти претендентов после того, как сразу несколько американских актёров отказались от предложения вести церемонию.

Сразу несколько американских актёров отказались от роли ведущих церемонии "Золотой глобус"
Фото: openverse.org by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает CNN, среди отказавшихся известный американский комик Крис Рок, который уже два раза был ведущим церемонии "Оскар". Примеру Рока последовала его коллега и актриса Эли Вонг.

Также не захотели быть ведущими "Золотого глобуса" ведущие подкаста "SmartLess": Шон Хейс, Уилл Арнетт и Джейсон Бейтман.

С предложением вести церемонию обратились к актрисам Тине Фей и Эми Полер, однако и они ответили отказом.

"Это неблагодарная работа. Оно того не стоит", — говорят эксперты.

Отказавшиеся вести церемонию "Золотого глобуса", намеченную на 7 января 2024 года, объяснили, что в этом деле стало слишком много политики. Кроме того, по их мнению, "это нелегко" и "это уже совсем не весело".

ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС 2022 НА РУССКОМ | НОМИНАНТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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