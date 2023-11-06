Юрий Соломин госпитализирован в тяжёлом состоянии

1:08 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

Народный артист СССР Юрий Соломин экстренно госпитализирован с инсультом, передаёт телеграм-канал Mash в понедельник.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Соломина

Актёр упал в обморок во дворе своего дома в Спиридоньевском переулке. Очевидцы вызвали скорую. Медики забрали Юрия Мефодьевича из квартиры — к моменту их приезда он уже пришёл в себя. Они настояли на экстренной госпитализации.

Сейчас Соломин в больнице, по данным Mash, его состояние оценивается как тяжёлое.

Новость подтвердили в Малом театре, где Юрий Соломин работает худруком.

"Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает", — сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Здоровье не впервые подводит 88-летнего актёра. Несколько лет назад он тяжело перенёс потерю любимой жены, что, вероятно, сыграло свою неблагоприятную роль. В 2021 году артист перенёс коронавирус — в силу возраста, довольно тяжело.