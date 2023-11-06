Народный артист СССР Юрий Соломин экстренно госпитализирован с инсультом, передаёт телеграм-канал Mash в понедельник.
Актёр упал в обморок во дворе своего дома в Спиридоньевском переулке. Очевидцы вызвали скорую. Медики забрали Юрия Мефодьевича из квартиры — к моменту их приезда он уже пришёл в себя. Они настояли на экстренной госпитализации.
Сейчас Соломин в больнице, по данным Mash, его состояние оценивается как тяжёлое.
Новость подтвердили в Малом театре, где Юрий Соломин работает худруком.
"Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает", — сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Здоровье не впервые подводит 88-летнего актёра. Несколько лет назад он тяжело перенёс потерю любимой жены, что, вероятно, сыграло свою неблагоприятную роль. В 2021 году артист перенёс коронавирус — в силу возраста, довольно тяжело.
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