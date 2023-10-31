На "Мосфильме" открылся крупнейший кинопавильон в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

В "Мосфильме" открылся новый кинокомплекс под названием "Синема Парк Мосфильм" вместе с 17-м киносъемочным павильоном, как сообщает информационный канал "Пятый". Генеральный директор и председатель правления "Мосфильма" Карен Шахназаров поделился планами на предстоящее 100-летие киностудии, которое отмечается в следующем году. В честь этого события планируется построить четыре крупных объекта.

Фото: Wikipedia by Denghu is licensed under CC BY-SA 3.0

Шестнадцатый съемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" были открыты три года назад. Теперь пришла очередь двух оставшихся объектов, строительство которых началось в 2020 году.

"И сейчас мы открываем — фактически уже открылся — Центр кино и 17-й павильон, который является самым большим сегодня в России и самым технологичным", — подчеркнул Шахназаров.