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На "Мосфильме" открылся крупнейший кинопавильон в России

0:52
Культура

В "Мосфильме" открылся новый кинокомплекс под названием "Синема Парк Мосфильм" вместе с 17-м киносъемочным павильоном, как сообщает информационный канал "Пятый". Генеральный директор и председатель правления "Мосфильма" Карен Шахназаров поделился планами на предстоящее 100-летие киностудии, которое отмечается в следующем году. В честь этого события планируется построить четыре крупных объекта.

На "Мосфильме" открылся крупнейший кинопавильон в России
Фото: Wikipedia by Denghu is licensed under CC BY-SA 3.0

Шестнадцатый съемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" были открыты три года назад. Теперь пришла очередь двух оставшихся объектов, строительство которых началось в 2020 году.

"И сейчас мы открываем — фактически уже открылся — Центр кино и 17-й павильон, который является самым большим сегодня в России и самым технологичным", — подчеркнул Шахназаров.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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