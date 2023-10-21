Советская и российская актриса Нина Кирьякова ушла из жизни. Информация об этом появилась в "Театре на Покровке".
Актрисе было 79 лет. Причина её смерти не называется.
В театре на Покровке Кирьякову назвали настоящей звездой.
"Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием", — так говорится про актрису в публикации.
Кирьякова запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Аты-баты, шли солдаты…", "Рождённая революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник".
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