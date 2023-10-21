Ушла из жизни актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

Советская и российская актриса Нина Кирьякова ушла из жизни. Информация об этом появилась в "Театре на Покровке".

Фото: Openverse

Актрисе было 79 лет. Причина её смерти не называется.

В театре на Покровке Кирьякову назвали настоящей звездой.

"Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием", — так говорится про актрису в публикации.

Кирьякова запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Аты-баты, шли солдаты…", "Рождённая революцией", "Помнишь запах сирени…", "Жизнь и судьба", "Пасечник".