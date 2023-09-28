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Стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за выступления за границей

1:07
Культура

Известная актриса Лия Ахеджакова, которой уже 85 лет, выступает в Европе и зарабатывает полмиллиона рублей за каждое выступление. Об этом сообщает издание kp. ru.

Стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за выступления за границей
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Согласно информации источника, даже несмотря на свой возраст, артистка отправилась на гастроли за границу. Ахеджакова представляет зарубежной аудитории спектакль под названием "Мой внук Вениамин" по пьесе Людмилы Улицкой. Её выступления уже прошли в Армении и Грузии.

В октябре 2023 года Ахеджакова планирует выступления в различных городах Германии. В Берлине самые доступные билеты стоят шесть тысяч рублей. Кроме того, запланированы гастроли в Швейцарии.

У артистки на горизонте второй за год гастрольный чес по Европе. Залы по 1500–2000 мест. С учётом расходов на аренду, зарплату команде и артистам Ахеджакова может получать за спектакль чуть более полумиллиона рублей.

 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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