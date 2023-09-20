Создатель "Дяди Стёпы", художник Герман Мазурин умер от черепно-мозговой травмы

1:33 Your browser does not support the audio element. Культура

В 91-летнем возрасте ушёл из жизни Герман Мазурин, создатель персонажа "Дядя Стёпа" и известный художник. Согласно информации от телеграм-канала Shot, два месяца назад он неудачно упал в своём доме, после чего был госпитализирован с серьёзными травмами головы.

Фото: ВКонтакте

Сообщается, что Мазурин упал в своей квартире на Малой Дмитровке, выполняя домашние обязанности. Его немедленно доставили в больницу имени Пирогова, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму и серьёзное повреждение головного мозга. Медицинский персонал предпринимал усилия для его спасения, но, к сожалению, он скончался от полученных травм.

Мазурин был выдающимся советским и российским художником и иллюстратором, работавшим над множеством произведений детской и юношеской литературы. Он являлся Почётным членом Российской академии художеств с 2018 года и Заслуженным художником РСФСР с 1988 года. Одним из его первых и наиболее известных персонажей был Дядя Стёпа, созданный для книги Сергея Михалкова. Герман Мазурин также иллюстрировал более 300 книг, включая такие известные произведения, как "Каштанка", "Старик Хоттабыч", "Приключения Тома Сойера", "Слон", "Гиперболоид инженера Гарина" и "Аэлита".

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