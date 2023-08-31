На острове Лидо открылся 80-й Венецианский кинофестиваль

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80-й юбилейный Венецианский кинофестиваль, начавшийся накануне, может похвастаться замечательным составом участников, в котором представлены такие долгожданные фильмы, как "Присцилла" Софии Копполы, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийца" Дэвида Финчера. У посетителей также будет возможность ознакомиться с новыми работами известных режиссёров Йоргоса Лантимоса, Майкла Манна и Авы Дюверней в Италии.

Фото: openverse

30 августа вышел фильм-открытие фестиваля "Команданте", итальянская историческая драма режиссера Эдоардо Де Анджелиса с Пьерфранческо Фавино в главной роли.

Однако в этом году торжества проходят на фоне продолжающихся забастовок, инициированных союзом голливудских актеров SAG-AFTRA и Гильдией сценаристов США (WGA). Несмотря на физическую удалённость от Голливуда, последствия этих протестов будут ощутимы на Лидо: к сожалению, ряд номинантов не смогут принять участие в мероприятии и пройти по красной дорожке. Американские участники, которым удалось совершить поездку в Италию, активно выражают свою поддержку бастующим участникам. Примечательно, что режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмиен Шазелл, который возглавляет международное жюри, появился на премьере в футболке в знак солидарности с WGA.

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