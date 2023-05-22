Концерт «Гладиатор» Димы Билана в Кемерове отменен

0:31 Your browser does not support the audio element. Культура

Запланированный сольный концерт певца Димы Билана в Кемерове отменили. Об этом сообщили в пресс-службе ледового дворца "Кузбасс" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Instagram

Мероприятие под названием "Гладиатор" должно было состояться 23 июня. В ближайшее время организаторы пообещали назвать новую дату представления.

Концерт был перенесен по независящим от организаторов причинам. Купленные билеты будут действительны, но их можно и обменять.