Запланированный сольный концерт певца Димы Билана в Кемерове отменили. Об этом сообщили в пресс-службе ледового дворца "Кузбасс" в социальной сети "ВКонтакте".
Мероприятие под названием "Гладиатор" должно было состояться 23 июня. В ближайшее время организаторы пообещали назвать новую дату представления.
Концерт был перенесен по независящим от организаторов причинам. Купленные билеты будут действительны, но их можно и обменять.
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