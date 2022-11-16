Музыка, доступная всем: в Музторге стартует Черная пятница

С 17 по 27 ноября 2022 года состоится ежегодная долгожданная акция Black Friday в Музторге – крупнейшей сети музыкальных магазинов по всей России и онлайн.

Чёрная пятница на Музторг

В этот раз скидка на товары составит до 40 %. В акции участвует более 1700 товаров, среди которых бренды:

D'ADDARIO,

SHURE,

CASIO,

VESTON,

AKG

и многие другие! Успевайте воспользоваться предложением!

Чтобы не пропустить товары по сногсшибательной скидке, рекомендуем заранее изучить ассортимент магазина Музторг и приготовиться к оперативному оформлению заказов, поскольку количество товаров может быть ограничено. Условия оплаты и доставки товаров, приобретенных в дни акции, действуют в рамках обычной работы интернет-магазина. Все товары, представленные на распродаже, имеют необходимые сертификаты и могут быть возвращены покупателем в соответствии с Законом о Защите прав потребителей.

Для тех, кто боится пропустить Black Friday, рекомендуем подписаться на официальную e-mail рассылку на сайте.

Музторг — лидер рынка розничной и онлайн-продаж музыкальных инструментов и оборудования в России. Магазин предлагает лучшие музыкальные инструменты, созданные мировыми производителями, а также весь спектр профессионального звукового, светового и студийного оборудования.