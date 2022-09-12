Камерный оркестр "Fiori Musicali" выступит в Московской консерватории

В рамках традиционного сентябрьского фестиваля "Творческая молодёжь Московской консерватории" 13 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории выступят oркестр "Fiori Musicali" (художественный руководитель и дирижер — Климентий Катенин), а также солисты — лауреаты международных конкурсов, известные вундеркинды, обладатели премии "Золотой Щелкунчик" XIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" Мария Артеева (скрипка) и Эрик Мирзоян (кларнет).

Афиша концерта оркестра Fiori Musicali

Оркестр "Fiori Musicali" был основан в конце 2020 года дирижёром Климентием Катениным. В состав оркестра вошли студенты лучших музыкальных учебных заведений Москвы (Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Центральной музыкальной школы при МГК, Академического музыкального училища при МГК, МССМШ имени Гнесиных), талантливые и перспективные музыканты нашего времени. За небольшое время существования коллектив успел зарекомендовать себя как высокопрофессиональный оркестр, вбирающий в себя лучшие традиции прошлого и тенденции современности и, в то же время, предлагающий свои, оригинальные концепции исполняемых произведений, став постоянным участником различных фестивалей лучших концертных площадок Москвы.

В программе вечера прозвучат сочинения композиторов эпохи венского классицизма

В. А. Моцарта (Увертюра к опере "Così fan tutte", KV 588; Adagio из Концерта для кларнета с оркестром, KV 622; Концерт №3 для скрипки с оркестром соль мажор, KV 216)

и Л. ван Бетховена: (Романс №2 для скрипки с оркестром фа мажор, соч. 50; Симфония №1 до мажор, соч. 21).

Начало в 19:00

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Адрес РЗК: Москва, Большая Никитская, 13/6