Кипелов на концерте ответил Шевчуку: "Победа будет за нами!"

Бывший фронтмен популярнейшей российской рок-группы "Ария", а ныне лидер группы "Кипелов" — Валерий Кипелов по-своему ответил Юрию Шевчуку.

Певец на концерте припомнил солисту "ДДТ" "бабушку на базаре" и объяснил тому, что такое патриотизм.

"Для меня Родина — это вы (зрители в зале — прим. ред.). Родина — это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё — моя Родина. Победа будет за нами!" — под одобрительные аплодисменты заявил музыкант.

Так Валерий Кипелов дал свой Шевчуку о том, что же такое Родина.

Напомним, на Шевчука заведено административное дело за дискредитацию Вооружённых сил РФ на концерте в Уфе.

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