Гозман возвращается из голодной Европы в Россию, бороться с режимом

Иностранный агент Леонид Гозман возвращается из Европы в Россию.

Об этом сообщил журналист Сергей Колясников, ссылаясь на социальную сеть "либерала-оппозиционера".

"В Европе голодно, поэтому Гозман возвращается в Россию, бороться с ненавистным режимом изнутри в сытости и безопасности", — пишет Колясников в мессенджере.

Ранее СМИ сообщали, что в Российскую Федерацию уже вернулись 80 процентов граждан России, уехавших из страны после начала военной специальной операции.

* — включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.