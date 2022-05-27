Иностранный агент Леонид Гозман возвращается из Европы в Россию.
Об этом сообщил журналист Сергей Колясников, ссылаясь на социальную сеть "либерала-оппозиционера".
"В Европе голодно, поэтому Гозман возвращается в Россию, бороться с ненавистным режимом изнутри в сытости и безопасности", — пишет Колясников в мессенджере.
Ранее СМИ сообщали, что в Российскую Федерацию уже вернулись 80 процентов граждан России, уехавших из страны после начала военной специальной операции.
* — включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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