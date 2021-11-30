Кто может занять место Градского в "Голосе", рассказала Пелагея

Исполнители Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, являющиеся наставниками на вокальном шоу "Голос", собрались в студии телепередачи "Пусть говорят" в память о четвёртом наставнике, ушедшем из жизни Александре Градском. Они до сих пор не верят, что буквально на днях были вместе с ним на съёмках, но теперь его уже с ними нет.

В ходе программы в эфире Первого канала в числе прочих обсуждался вопрос о том, кем можно заменить Градского на "Голосе". Пелагею возмутила неуместность этого вопроса.

"Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он", — сказала певица, не в силах сдержать слёзы.

Представитель руководства Первого канала Юрий Аксюта также прокомментировал возможную замену Александра Градского. Он согласился, что композитор был незаменимым человеком, добавив, что "пока рановато говорить о таких вещах".

Аксюта добавил, что руководство канала попытается найти правильное решение, всё как следует взвесив и обдумав. Он выразил надежду, что какое бы решение они не приняли в отношении места Градского на проекте, публика воспримет его как "единственно возможное".

Он добавил, что у них остались две программы, которые были отсняты две недели тому назад, и которых ещё не видели зрители.

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