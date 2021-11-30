EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психологи МЧС провели более 800 сеансов с пострадавшими на "Листвяжной"
СВР: США стали жёстче добиваться поддержки ЕС в сдерживании России
Чубайс извинился за роковые ошибки, которые дорого обошлись стране
Читатели The Times: РФ "прокатится катком" по британской армии в случае агрессии
Водолацкий: первой сотне жителей Донбасса вручили партбилеты "Единой России"
Погранстража Польши: группы агрессивных мигрантов атаковали ночью две заставы
Лавров обвинил США в "нагнетании военной истерии" около границ РФ
В городе Ревде Свердловской области ищут мужчину, который избил подростка
Родня Аллы Пугачёвой снова затеяла судебные тяжбы

Кто может занять место Градского в "Голосе", рассказала Пелагея

Культура

Исполнители Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, являющиеся наставниками на вокальном шоу "Голос", собрались в студии телепередачи "Пусть говорят" в память о четвёртом наставнике, ушедшем из жизни Александре Градском. Они до сих пор не верят, что буквально на днях были вместе с ним на съёмках, но теперь его уже с ними нет.

Кто может занять место Градского в "Голосе", рассказала Пелагея

В ходе программы в эфире Первого канала в числе прочих обсуждался вопрос о том, кем можно заменить Градского на "Голосе". Пелагею возмутила неуместность этого вопроса.

"Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он", — сказала певица, не в силах сдержать слёзы.

Представитель руководства Первого канала Юрий Аксюта также прокомментировал возможную замену Александра Градского. Он согласился, что композитор был незаменимым человеком, добавив, что "пока рановато говорить о таких вещах".

Аксюта добавил, что руководство канала попытается найти правильное решение, всё как следует взвесив и обдумав. Он выразил надежду, что какое бы решение они не приняли в отношении места Градского на проекте, публика воспримет его как "единственно возможное".

Он добавил, что у них остались две программы, которые были отсняты две недели тому назад, и которых ещё не видели зрители.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

УМЕР ГРАДСКИЙ.Пелагея написала правильные слова о Градском! Александр Градский 72!
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
В РФ выявили минимальное с середины октября количество заразившихся COVID-19
Барбадос перестал быть британской колонией
В Австрии начнут сажать и штрафовать антипрививочников
Глава МИД Чехии заявил, что власти РФ должны провести переговоры с НАТО
В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
Инфекционист предупредил о новой волне из-за омикрон-штамма
Сотовые операторы в РФ перестали подключать к безлимитным тарифам
Левандовски поздравил Месси с "Золотым мячом"
Собчак позавидовала жене Чубайса
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников