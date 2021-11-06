Теперь второе высшее по творческой специальности можно получить бесплатно

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил закон, согласно которому со следующего учебного года россияне могут бесплатно получить второе или последующее высшее образование по творческой специальности, об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. При этом получить образование можно будет в 10 вузах.

Ранее Мишустин рассказал, как не допустить дальнейшего роста цен на продукты. Так, правительство решило ввести ограничения на вывоз удобрений. По словам Мишустина, такой шаг будет способствовать обеспечению удобрениями внутреннего рынка.

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