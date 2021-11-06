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Теперь второе высшее по творческой специальности можно получить бесплатно

Культура

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил закон, согласно которому со следующего учебного года россияне могут бесплатно получить второе или последующее высшее образование по творческой специальности, об этом сообщает пресс-служба российского правительства. 

Теперь второе высшее по творческой специальности можно получить бесплатно

"Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством", — отметили в ведомстве. 

Уточняется, что в перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. При этом получить образование можно будет в 10 вузах. 

Ранее Мишустин рассказал, как не допустить дальнейшего роста цен на продукты. Так, правительство решило ввести ограничения на вывоз удобрений. По словам Мишустина, такой шаг будет способствовать обеспечению удобрениями внутреннего рынка. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Сергей Каргашин
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