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Правительство нашло новое решение, как ограничить рост цен на продукты

Политика

Для того, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на продукты, правительство решило ввести ограничения на вывоз удобрений. Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил премьер Михаил Мишустин, о чём проинформировало агентство ТАСС.

Правительство нашло новое решение, как ограничить рост цен на продукты

По словам Мишустина, такой шаг будет способствовать обеспечению удобрениями внутреннего рынка. Если удобрений будет недостаточно, цены на продовольственные товары продолжат расти.

Как объяснил Мишустин, речь идёт об ограничении вывоза азотных удобрений (лимит на их экспорт — 5,9 миллионов тонн), и сложных азотосодержащих удобрений (их теперь можно вывозить не более 5,35 миллионов тонн). Премьер-министр добавил, что представители бизнеса уже проинформированы о новых ограничениях.

Ранее о вероятном росте цен на продуктовые товары говорил и вице-премьер Александр Новак. В октябре Владимир Путин, предупреждая о дестабилизации рынков продовольствия и удобрений, дал поручение кабинету министров найти способы уменьшить негативное влияние мирового энергетического кризиса для России.

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Мишустин призвал сделать цены на отечественные продукты доступными
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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