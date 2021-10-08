В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Авиатор"

Роман "Авиатор" был написан Евгением Водолазкиным в 2016 году, впервые текст был воплощен на сцене в "Школе Современной пьесы" молодым режиссером Алиной Кушим.

"На создание спектакля меня сподвиг замечательный текст Евгения Германовича Водолазкина. Когда я прочитала роман "Авиатор", я сразу поняла, что из этого нужно делать спектакль, причем сразу представила и поняла, как именно можно это сделать. Мы долго писали инсценировку, продумывали структуру, каким образом перенести текст на сцену, какими выразительными средствами это рассказать зрителю", — объясняет режиссер.

По сюжету главный герой Иннокентий Платонов просыпается в больнице в конце ХХ-го столетия с амнезией. Вскоре на него обрушивается поток воспоминаний, которые он записывает в дневник по совету врача. Собирая хаотичные и разрозненные отрывки своей жизни в одно целое, Платонов пытается осмыслить свое место в прошлом, понять мотивы своих поступков. Одновременно он выступает участником происходящего и отстраненным наблюдателем, который хочет разобраться в противоречивой природе человека.

Привычные интерьеры эпохи изменяются, когда герой впервые выходит в мир в новом для него времени. Этот переход помогают подчеркнуть декорации, умело интегрированные в исторический облик зала "Эрмитаж". Сценографию создавала художник-постановщик Александра Дашевская.

"Мы хотели визуально выразить взгляд человека на мир, который кардинально изменился. Через внешнее выражение показать внутреннее состояние героя. Это взгляд человека, который выпал из жизни, а мир за это время стал изломанным, искаженным. Эту изломанность и красоту ушедшего, того, что осталось в воспоминаниях, эту грусть и эту рефлексию по чему-то прекрасному, именно это нам бы и хотелось выразить. Я очень надеюсь, что у нас получилось", — делится сценограф.

По мере того, как Платонов осознает самого себя заново, оформление сцены изменяется и приходит от расплывчатых, невнятных образов к гармонии, складываясь в единое целое.