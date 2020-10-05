Армен Джигарханян отметил 85-летний юбилей в инвалидной коляске

Советский, российский и армянский актёр Армен Джагарханян отметил свой 85-летний юбилей и 65-летие творческой деятельности.

Мероприятие проходило в Московском драматическом театре в закрытом формате, без представителей СМИ. Стоит отметить, что сам виновник торжества вынужден был передвигаться в инвалидной коляске, сообщает Kp.ru.

Возможно, близкие Джигарханяна не хотели, чтобы были какие-то лишние разговоры, связанные с его тяжёлым состоянием.

Рядом с артистом постоянно находилась его супруга Татьяна Власова, с которой он жил в браке 48 лет.

По словам коллег актёра, он не разговаривал и вряд ли понимал, что происходит вокруг.

Джигарханяна поздравили с днём рождения президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин. Они направили артисту поздравительную телеграмму.