Астрономы раскрыли тайну картины Яна Вермеера "Вид Делфта"

Картина "Вид Делфта" нидерландского художника Яна Вермеера, написанная в XVII веке, скрывает в себе одну загадку, которую уже давно пытаются разгадать искусствоведы.

Какое время дня изображено на картине?

Ответ на этот вопрос смогли найти астрономы из США.

"Художник мог наблюдать такой пейзаж в восемь утра 3 сентября 1659 года. Вермеер, предположительно, работал, находясь на втором этаже гостиницы, расположенной на юго-востоке Делфта", — утверждает специалисты Техасского государственного университета.

Ученые отметили, что определить время им удалось по некоторым деталям на картине, а также благодаря астрономическим программам, которые помогают рассчитать положение солнца на небе в тот или иной день.

Также им удалось выяснить, что Вермеер долго трудился над своими работать. Он мог приступить к написанию картины в одно время года, а завершить в другое, что и отразилось на шедевре.

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