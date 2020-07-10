Волочкова оправдалась за "роман с генералом"

Около месяца назад в социальных сетях Волочковой появились фотографии, где она позирует в палисаднике чужого дома.

Через несколько дней в интернете опубликовали переписки, в которой некая женщина утверждала, что является женой генерала МЧС, к которому приезжала известная балерина.

В эфире шоу "Судьба человека" Волочкова прокомментировала эти слухи.

По ее словам, к мужчине она пришла вместе с подругой для того, чтобы обсудить вопросы по работе. После чего они прогулялись по территории дома, где и сделаны эти фотографии.