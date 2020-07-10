Около месяца назад в социальных сетях Волочковой появились фотографии, где она позирует в палисаднике чужого дома.
Через несколько дней в интернете опубликовали переписки, в которой некая женщина утверждала, что является женой генерала МЧС, к которому приезжала известная балерина.
В эфире шоу "Судьба человека" Волочкова прокомментировала эти слухи.
По ее словам, к мужчине она пришла вместе с подругой для того, чтобы обсудить вопросы по работе. После чего они прогулялись по территории дома, где и сделаны эти фотографии.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.