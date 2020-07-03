Российский Саксофонист Игорь Бутман нашел новую девушку.
Со своей предыдущей избранницей Бутман расстался три года назад. С нынешней спутницей музыкант чувствует себя намного счастливее.
В телевизионной передаче "Судьба xеловека" Бутман отозвался о своей новой спутнице как о красивой девушке, которая увлечена кулинарией.
Однако, рассказывать подробнее о своей возлюбленной Игорь не стал.
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