Игорь Бутман рассказал о плюсах своей новой девушки

Российский Саксофонист Игорь Бутман нашел новую девушку.

Со своей предыдущей избранницей Бутман расстался три года назад. С нынешней спутницей музыкант чувствует себя намного счастливее.

В телевизионной передаче "Судьба xеловека" Бутман отозвался о своей новой спутнице как о красивой девушке, которая увлечена кулинарией.

Однако, рассказывать подробнее о своей возлюбленной Игорь не стал.