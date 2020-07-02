Фестиваль "Кинотавр" пройдет этой осенью в масках

Проведение кинофестиваля "Кинотавр" запланировано с 11 по 18 сентября.

В пресс-службе киносмотра сообщили о том, что фестиваль не будет проходить в режиме "онлайн" по причине некоторых ограничений.

Фестиваль пройдет под строгим соблюдением рекомендуемых санитарных норм и рекомендаций, а также будет сокращено допустимое количество гостей.