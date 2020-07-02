Проведение кинофестиваля "Кинотавр" запланировано с 11 по 18 сентября.
В пресс-службе киносмотра сообщили о том, что фестиваль не будет проходить в режиме "онлайн" по причине некоторых ограничений.
Фестиваль пройдет под строгим соблюдением рекомендуемых санитарных норм и рекомендаций, а также будет сокращено допустимое количество гостей.
"Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи", — говорится в сообщении.
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