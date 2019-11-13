Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить

Продюсер Леонид Мазор выразил мнение, что после опрометчивого высказывания Максима Галкина о цензуре на телевидении его концерты могут запретить. Ранее Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на телевидении "существует цензура" и с телеэкрана нельзя говорить обо всем.

Мазор пояснил, что "кусать руку, которая тебя кормит" - это минимум неэтично. Телевизионный продюсер допускает, что Галкину могут простить его высказывание, поскольку оно было сделано в Новосибирске. Однако если Галкин посмеет сказать что-то подобное в Москве, то у него могут возникнуть проблемы, считает Мазор.