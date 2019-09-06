Мультсериал "Маша и Медведь" покажут в 89 кинотеатрах Европы

Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии.

Об этом сообщил коммерческий директор компании "Анимаккорд Групп" Алексей Меркулов.

"Маша и Медведь" переведен на 36 языков мира и транслируется более чем в 100 странах. Число просмотров российского мультсериала на видеохостинге YouTube превышает 50 миллиардов.

В этом году популярный мультсериал празднует свое десятилетие.