Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии.
Об этом сообщил коммерческий директор компании "Анимаккорд Групп" Алексей Меркулов.
"Маша и Медведь" переведен на 36 языков мира и транслируется более чем в 100 странах. Число просмотров российского мультсериала на видеохостинге YouTube превышает 50 миллиардов.
В этом году популярный мультсериал празднует свое десятилетие.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.