Сервис "Кино Mail. ru" назвал самым популярным российским фильмом 21 века спортивную историческую драму "Легенда №17".
Победитель определялся по оценкам, которые картине поставили пользователи сервиса, отмечают специалисты. Для составления рейтинга эксперты проанализировали порядка шести миллионов оценок.
Напомним, что фильм "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева вышел в 2013 году. В нем рассказывалось о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.