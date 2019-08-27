"Легенда №17" признан самым популярным российским фильмом 21 века

Сервис "Кино Mail. ru" назвал самым популярным российским фильмом 21 века спортивную историческую драму "Легенда №17".

Победитель определялся по оценкам, которые картине поставили пользователи сервиса, отмечают специалисты. Для составления рейтинга эксперты проанализировали порядка шести миллионов оценок.

Напомним, что фильм "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева вышел в 2013 году. В нем рассказывалось о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.