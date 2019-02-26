Весна приходит с "Принцессой цирка"!

В марте "мюзикл нового поколения" "Принцесса цирка" возвращается в Театр мюзикла на Пушкинской площади.

Это захватывающее переложение классической оперетты осуществлено при участии канадского театра-цирка "7 пальцев". Каждый вечер на арене, то есть на сцене, — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и, конечно, полная тайн и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

"Принцесса цирка" — знаковый спектакль не только для Театра мюзикла, но и театрального искусства в целом: постановка стала первой в истории прославленной оперетты, соединившей в себе цирк, мюзикл и драматическое мастерство. Никогда прежде цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Сюжет мюзикла значительно отличается от известных музыкальных фильмов о Мистере Икс. Для усиления первоначальной интриги поэтом и переводчиком мировых мюзиклов Алексеем Иващенко при участии режиссеров Марины Швыдкой и Себастьяна Солдевилья (Франция/Канада) было переработано либретто и введены новые герои. Одного из них — скользкого типа по имени Пуассон — блестяще играет Ефим Шифрин. Вместе с ним на сцене — звезды театра, кино и мюзиклов Валерия Ланская, Алексей Колган, заслуженный артист России Павел Любимцев, лауреаты премии "Золотая Маска" Мария Биорк и Оксана Костецкая, а также Максим Заусалин, Евгений Шириков, Елена Моисеева, Марат Абдрахимов, Екатерина Новоселова и другие.

Хореографом-постановщиком спектакля выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов ("Чикаго", "Отверженные", "Бриолин") и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль (Канада).

Если вы устали от холода и снега и хотите солнечных эмоций и доброго юмора, то приходите на "Принцессу цирка": вместе мы сделаем весну ближе! Кстати, билеты на "Принцессу цирка" — отличный подарок на 8 марта, однако имеет смысл позаботиться о приобретении заранее: на праздничные дни мест осталось совсем немного.

2 марта — 14 апреля 2019 г.

Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2

"ПРИНЦЕССА ЦИРКА" 6+

Билеты от 300 руб. по тел. +7 495 784-6300 и на сайте www.мюзикл.рф