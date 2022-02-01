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Автор Денис Постольский

Главный майнер направил Мишустину письмо с предложением по крипотовалюте

Криптовалюты

Компания BitRiver, которая является крупнейшим оператором дата-центров в России, предоставляя услуги хостинга и готовые решения для энергоёмких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют, направило обращение главе кабмина России Михаилу Мишустину.

Главный майнер направил Мишустину письмо с предложением по крипотовалюте

В письме содержится собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в стране, а также схема возможного налогообложения отрасли. Получение документа подтвердили в аппарате правительства, пишут "Ведомости".

Как отметил представитель кабмина, обращение было направлено для проработки в Минэкономразвития и Минцифры.

Поводом для письма BitRiver послужил январский доклад Банка России для обсуждения.

Напомним, регулятором предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты в стране, в том числе через криптобиржи и криптообменники, и запретить использование в этих целях российской инфраструктуры финансового рынка.

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Автор: Денис Постольский
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