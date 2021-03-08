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Компания "MicroStrategy" не смотря ни на что инвестирует в биткоин

Криптовалюты

Совсем недавно небезызвестная компания "MicroStrategy" заявила, что вложилась в биткоин в общей сумме на 10 миллионов долларов.

Это связано с тем, что по мнению руководства компании (в частности Майкла Сэйлора), уже в обозримом будущем цена популярной цифровой монеты может подняться до 500 тысяч долларов, а его капитализация в целом превысит уровень выше 100 триллионов долларов.

Благодаря этому ожидается благоприятное влияние на мировую финансовую систему в целом, а капитализация биткоина превысит рыночную капитализацию золота.

На данный момент в распоряжении компании находятся биткоины, общей суммой порядка 4,3 миллиарда долларов по настоящему курсу.

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Автор: Павел Новиков
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