Не только Dogecoin создали ради шутки. Есть и другие подобные ему

Как известно, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году.
Примерно за полгода до этого, на рынке криптовалют появился новый вид цифровой монеты, именуемый как Trumpcoin. Стартовой ценой торговли данной валюты было $0,0014.
Наибольший интерес к Trumpcoin был зафиксирован непосредственно после победы Трампа на выборах. В 2017 году приобрести монету можно было по курсу $0,51.
А исторически максимум был зафиксирован в 2018 году и составил $0,87. Далее ценность моменты постепенно снижалась и сейчас ее можно приобрести всего за $0,03.
На данный момент известно несколько монет, которые создавались ради шутки известными людьми.
Например:
PutinCoin-созданная в как знак уважение к президенту РФ. Монета вошла на рынок со стоимостью $0.0013 и за короткое время ее стоимость возросла до рекордных $0.045 в 2017 году.
Так же существует огромное количество подобных криптовалют, создание которых не несло определенной цели.
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