Не только Dogecoin создали ради шутки. Есть и другие подобные ему

Как известно, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году.

Примерно за полгода до этого, на рынке криптовалют появился новый вид цифровой монеты, именуемый как Trumpcoin. Стартовой ценой торговли данной валюты было $0,0014.

Наибольший интерес к Trumpcoin был зафиксирован непосредственно после победы Трампа на выборах. В 2017 году приобрести монету можно было по курсу $0,51.

А исторически максимум был зафиксирован в 2018 году и составил $0,87. Далее ценность моменты постепенно снижалась и сейчас ее можно приобрести всего за $0,03.

На данный момент известно несколько монет, которые создавались ради шутки известными людьми.

Например:

PutinCoin-созданная в как знак уважение к президенту РФ. Монета вошла на рынок со стоимостью $0.0013 и за короткое время ее стоимость возросла до рекордных $0.045 в 2017 году.

Так же существует огромное количество подобных криптовалют, создание которых не несло определенной цели.