Hyundai Ioniq 6 берет три трофея в конкурсе "Всемирный автомобиль года"

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Вот уже почти два десятилетия церемония вручения премии "Всемирный автомобиль года" проходит на Нью-Йоркском автосалоне. В этом году посетители, возможно, почувствовали ощущение дежа вю, поскольку Hyundai завоевал те же три награды, что и в предыдущем году.

В 2022 году Ioniq 5 получил награды "Всемирный автомобиль года", "Всемирный электромобиль" и "Всемирный дизайн автомобиля года", а в этом году на Нью-Йоркском автосалоне Ioniq 6 повторил этот подвиг, обойдя 29 других автомобилей из различных категорий силовых агрегатов, включая BMW X1/iX1 и Kia Niro.

Чтобы претендовать на главный приз, автомобили должны быть проданы как минимум на двух значимых мировых рынках на двух континентах в период с 1 января 2022 года по 30 марта 2023 года. Они также должны иметь цену ниже уровня автомобиля класса люкс на основных рынках и быть выпущены в количестве более 10 000 единиц за период продаж.

Hyundai Ioniq 6 обошел 20 других автомобилей и завоевал титул "Всемирный электромобиль" — категория, созданная советом WCOTY в 2022 году.

В этой категории порог производства снижен до 5 000 единиц, и нет ограничения по цене. BMW i7 и Lucid Air заняли второе и третье места соответственно. Lucid Air получил утешительный приз в номинации "Всемирный роскошный автомобиль", обойдя BMW 7 Series/i7 и Genesis G90.

В конкурсе "Всемирный дизайн автомобилей" могут принять участие все автомобили, имеющие право на участие в любой из категорий WCOTY, поэтому в конкурсе приняли участие 78 участников.

Группа дизайнеров, в которую вошли Ян Каллум, Патрик ле Квемент, Том Матано и Широ Накамура, сузила поле до Range Rover, Lucid Air и Ioniq 6. В итоге награду получил Hyundai Ioniq 6.

В дополнение к успеху корейского автопроизводителя, Kia EV6 GT выиграл награду "Всемирный автомобиль с высокими эксплуатационными характеристиками", опередив Toyota GR Corolla и новый Nissan Z. Кроме того, руководитель отдела дизайна Hyundai Motor Сангюп Ли был назван "Всемирным автомобильным деятелем года".

Citroen был единственным производителем, получившим награду в этом году: его C3 получил награду "Всемирный городской автомобиль".

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