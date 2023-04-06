Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: ВКС РФ не уничтожают скопления ВСУ, потому что те рассредоточены по сёлам
Эксперт рассказал про ошибки на работе, которые приводят к выгоранию
2023 Mercedes-AMG C 43 наконец-то здесь, цена от $61 050
Немцев взбесило хамское поведение украинских дипломатов
В Ставрополе осудят бывшего сотрудника МВД за взяточничество
The Wall Street Journal: в НАТО думают над "утешительным призом" для Украины
Соловьёв призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ
Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины
Секретарь СНБО Данилов: дату будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на планете

Hyundai Ioniq 6 берет три трофея в конкурсе "Всемирный автомобиль года"

2:46
bigness

Вот уже почти два десятилетия церемония вручения премии "Всемирный автомобиль года" проходит на Нью-Йоркском автосалоне. В этом году посетители, возможно, почувствовали ощущение дежа вю, поскольку Hyundai завоевал те же три награды, что и в предыдущем году.

В 2022 году Ioniq 5 получил награды "Всемирный автомобиль года", "Всемирный электромобиль" и "Всемирный дизайн автомобиля года", а в этом году на Нью-Йоркском автосалоне Ioniq 6 повторил этот подвиг, обойдя 29 других автомобилей из различных категорий силовых агрегатов, включая BMW X1/iX1 и Kia Niro.

Чтобы претендовать на главный приз, автомобили должны быть проданы как минимум на двух значимых мировых рынках на двух континентах в период с 1 января 2022 года по 30 марта 2023 года. Они также должны иметь цену ниже уровня автомобиля класса люкс на основных рынках и быть выпущены в количестве более 10 000 единиц за период продаж.

Hyundai Ioniq 6 обошел 20 других автомобилей и завоевал титул "Всемирный электромобиль" — категория, созданная советом WCOTY в 2022 году.

В этой категории порог производства снижен до 5 000 единиц, и нет ограничения по цене. BMW i7 и Lucid Air заняли второе и третье места соответственно. Lucid Air получил утешительный приз в номинации "Всемирный роскошный автомобиль", обойдя BMW 7 Series/i7 и Genesis G90.

В конкурсе "Всемирный дизайн автомобилей" могут принять участие все автомобили, имеющие право на участие в любой из категорий WCOTY, поэтому в конкурсе приняли участие 78 участников.

Группа дизайнеров, в которую вошли Ян Каллум, Патрик ле Квемент, Том Матано и Широ Накамура, сузила поле до Range Rover, Lucid Air и Ioniq 6. В итоге награду получил Hyundai Ioniq 6.

В дополнение к успеху корейского автопроизводителя, Kia EV6 GT выиграл награду "Всемирный автомобиль с высокими эксплуатационными характеристиками", опередив Toyota GR Corolla и новый Nissan Z. Кроме того, руководитель отдела дизайна Hyundai Motor Сангюп Ли был назван "Всемирным автомобильным деятелем года".

Citroen был единственным производителем, получившим награду в этом году: его C3 получил награду "Всемирный городской автомобиль".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Hyundai IONIQ 6 Highway Efficiency Test Shows Promising Numbers! Commute Simulation
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса
Треповой после допроса вызвали "скорую"
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
Последние материалы
Немцев взбесило хамское поведение украинских дипломатов
В Ставрополе осудят бывшего сотрудника МВД за взяточничество
The Wall Street Journal: в НАТО думают над "утешительным призом" для Украины
Любовь к спорту необходимо прививать
Соловьёв призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ
Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины
Секретарь СНБО Данилов: дату будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на планете
ВСУ потеряли 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Полковник Макгрегор: ВСУ могут остаться без поддержки США через полгода из-за финансового кризиса
Три в одном: в России изобрели "обувь будущего" за 50 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников