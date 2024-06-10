Четыре бьюти-средства для домашнего ухода, которые могут заменить косметолога

Четыре продукта для домашнего ухода, которые способны заменить визит к косметологу

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярные визиты к косметологу могут стать дорогим удовольствием, но правильно подобранный набор средств для домашнего ухода может заменить походы в кабинет специалиста на длительный период. Ниже представлены основные продукты, которые стоит иметь в своем арсенале красоты.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Домашний пилинг: хотя косметолог может предложить различные виды пилинга, домашние средства, такие как энзимные пилинги и пилинги-скатки, могут быть эффективны для ухода за кожей в осенне-зимний период. Они могут помочь в поддержании здорового состояния кожи без нанесения ущерба.

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз: кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе, особенно после 25 лет. Питательный крем и мицеллярная вода могут помочь замедлить процесс старения кожи в этой области.

Глиняные маски: глиняные маски могут быть полезны для решения проблем с воспалениями, гиперкератозом и плохим цветом кожи. Подбирая глину под свои потребности, можно улучшить состояние кожи, следуя инструкции на упаковке.

Правильный крем для лица: подходящий крем для лица, выбранный в соответствии с типом кожи и ее особенностями, является важным компонентом домашнего ухода. Обсуждение с косметологом вашего типа кожи поможет определиться с нужными компонентами и текстурой крема для достижения наилучших результатов.