Лимфодренажный массаж лица: суть и последствия, о которых не расскажет косметолог

Лимфодренажный массаж — процедура, о которой все слышали, но не многие решаются на нее. В основном, он популярен перед летним сезоном, когда требуется подготовить кожу. В данной статье мы поглубже рассмотрим эту процедуру, а также отметим случаи, когда стоит быть бдительным.
Лимфодренажный массаж оказывает воздействие на лимфу, которая отвечает за распределение полезных веществ в организме. Нарушение оттока лимфы может привести к целому ряду проблем, включая целлюлит и отеки. С возрастом и при неправильном образе жизни этим проблемам становится все труднее справиться.
Лимфодренажный массаж лица способствует улучшению состояния кожи, уменьшению отеков и синяков, а также улучшению кровообращения. При правильном выполнении процедуры кожа становится чище и свежее, а лицо выглядит более отдохнувшим и ухоженным.
Перед сеансом лимфодренажного массажа необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, нельзя проводить процедуру при повышенной температуре тела или после употребления алкоголя. Кроме того, важно выбрать квалифицированного специалиста, чтобы избежать неприятных последствий.
Не каждый специалист может рассказать о противопоказаниях и рисках лимфодренажного массажа. Перед походом на процедуру убедитесь, что вы не испытываете неприятных ощущений, не употребляли алкоголь и выбрали квалифицированного мастера.
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