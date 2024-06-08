Лимфодренажный массаж лица: суть и последствия, о которых не расскажет косметолог

Массаж лица, направленный на лимфодренаж: о чем молчит ваш косметолог

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лимфодренажный массаж — процедура, о которой все слышали, но не многие решаются на нее. В основном, он популярен перед летним сезоном, когда требуется подготовить кожу. В данной статье мы поглубже рассмотрим эту процедуру, а также отметим случаи, когда стоит быть бдительным.

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Что это за процедура?

Лимфодренажный массаж оказывает воздействие на лимфу, которая отвечает за распределение полезных веществ в организме. Нарушение оттока лимфы может привести к целому ряду проблем, включая целлюлит и отеки. С возрастом и при неправильном образе жизни этим проблемам становится все труднее справиться.

Каковы эффекты?

Лимфодренажный массаж лица способствует улучшению состояния кожи, уменьшению отеков и синяков, а также улучшению кровообращения. При правильном выполнении процедуры кожа становится чище и свежее, а лицо выглядит более отдохнувшим и ухоженным.

На что стоит обратить внимание?

Перед сеансом лимфодренажного массажа необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, нельзя проводить процедуру при повышенной температуре тела или после употребления алкоголя. Кроме того, важно выбрать квалифицированного специалиста, чтобы избежать неприятных последствий.

О чем нужно помнить?

Не каждый специалист может рассказать о противопоказаниях и рисках лимфодренажного массажа. Перед походом на процедуру убедитесь, что вы не испытываете неприятных ощущений, не употребляли алкоголь и выбрали квалифицированного мастера.