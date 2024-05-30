Профессиональные советы: какая прическа может добавить возраст

Какие прически могут придать видимый возраст: советы стилиста

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранная прическа имеет силу как подчеркнуть молодость, так и придать видимый возраст. Стилист по волосам и визажист Марина Гуторова рассказала о вариантах, которые могут придать несколько лет.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Гладкие прически могут выявить следы усталости и морщинки, не всегда при этом выглядят стильно, а скорее добавляют внешнего небрежения. Начесы, с другой стороны, могут создать впечатление старшего возраста, отсылая к модным укладкам 70-80-х годов, хотя сегодня они скорее ассоциируются с ретро-стилем.

Химическая завивка, особенно если делается мелкими кудряшками, также может прибавить несколько лет. Однако крупные и слегка небрежные локоны, наоборот, придают более молодой вид.

Стилист отмечает, что классическая прическа "ракушка" скорее подчеркивает возраст и выглядит слишком официально, часто уместна лишь на особых мероприятиях.