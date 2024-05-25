Лайфхаки для скрытия сосудистых проявлений на лице без похода к косметологу

Сосудистая сетка на лице может причинять значительный дискомфорт женщине, так как это косметическое несовершенство действительно портит внешний вид. Полностью избавиться от сосудов на лице можно только с помощью косметолога, однако мы можем скрыть сосудистые проявления, если сейчас нет возможности обращаться к лазерным процедурам. Косметолог Виктория Трифонова поделилась с нами лайфхаками, которые помогут сделать сосуды на лице менее заметными.
Помимо обычных тональных средств, на помощь приходит автозагар или бронзер. "Посещать солярий или загорать естественным образом при сосудистых патологиях крайне нежелательно, но использование автозагара может заметно улучшить ситуацию", — отмечает Виктория. Главное — следите, чтобы между шеей и лицом не было резкого перехода по цвету, тщательно растушуйте средство для создания натурального эффекта.
Чем выше температура тела, тем заметнее становятся сосуды. Косметолог: "Любые перегревы организма лишь усугубят проблему. Бани, сауны стоит исключить, если ваши сосуды требуют особого внимания". Также эксперт не рекомендует переохлаждаться, при этом утренние протирания кубиком льда могут немного улучшить ситуацию.
Редко удается затенить проблемную зону с помощью простого флюида или даже плотного средства без создания эффекта маски, особенно если сосуды очень заметны. В этом случае не обойтись без зеленого корректора, предназначенного для маскировки воспалений и сосудистых проявлений. Уже поверх зеленого корректора можно наносить ваше любимое тональное средство.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.