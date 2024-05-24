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Сияющая кожа в летний сезон: домашние маски на основе манго для борьбы с несовершенствами

Домашние манговые маски: уход за кожей с фруктовыми витаминами

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Манго - это не просто вкусный фрукт, это также отличное средство для ухода за кожей, особенно в летнее время. Маски для лица на основе манго не только помогают бороться с прыщами и черными точками, но и придают ему здоровое сияние. Рассмотрим несколько рецептов от femina.in, которые помогут вам насладиться всеми преимуществами этого фрукта.

Домашние манговые маски: уход за кожей с фруктовыми витаминами
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Маска для лица с манго и медом от прыщей

Манго богато витамином А, который известен своими антибактериальными свойствами, а мед помогает увлажнить и смягчить кожу.

Для этой маски вам понадобятся:

  • 4 столовые ложки свежей мякоти манго
  • 2 чайные ложки меда
  • 1 ½ столовой ложки миндального масла
  • ¼ чайной ложки куркумы

Инструкции:

Смешайте мякоть манго, куркуму, мед и миндальное масло в миске. Хорошо перемешайте, пока не получите пасту. Нанесите смесь на чистое лицо и оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой, а после нанесите увлажняющий крем.

Маска для лица с манго и рисовой мукой от черных точек

Манго содержит альфа-гидроксикислоты, которые помогают в эксфолиации кожи, а рисовая мука отшелушивает и очищает поры.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка мякоти свежего манго
  • 1 чайная ложка меда
  • 1 столовая ложка рисовой муки
  • 1 столовая ложка молока

Инструкции:

Смешайте манго, мед, рисовую муку и молоко в миске и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на чистое лицо и оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой, массируя круговыми движениями.

Маска из манго и белой глины для жирной кожи

Белая глина помогает контролировать жирность кожи, а манго увлажняет и питает.

Для этой маски вам понадобятся:

  • 2 столовые ложки мякоти свежего манго
  • 1 столовая ложка белой глины
  • 1 столовая ложка йогурта
  • ¼ стакана молока или густых сливок

Инструкции:

Смешайте все ингредиенты в миске до получения густой пасты. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой.

Перед применением любых масок на основе манго рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию. 

Маска из манго для лица
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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