Сияющая кожа в летний сезон: домашние маски на основе манго для борьбы с несовершенствами

Манго - это не просто вкусный фрукт, это также отличное средство для ухода за кожей, особенно в летнее время. Маски для лица на основе манго не только помогают бороться с прыщами и черными точками, но и придают ему здоровое сияние. Рассмотрим несколько рецептов от femina.in, которые помогут вам насладиться всеми преимуществами этого фрукта.
Манго богато витамином А, который известен своими антибактериальными свойствами, а мед помогает увлажнить и смягчить кожу.
Смешайте мякоть манго, куркуму, мед и миндальное масло в миске. Хорошо перемешайте, пока не получите пасту. Нанесите смесь на чистое лицо и оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой, а после нанесите увлажняющий крем.
Манго содержит альфа-гидроксикислоты, которые помогают в эксфолиации кожи, а рисовая мука отшелушивает и очищает поры.
Смешайте манго, мед, рисовую муку и молоко в миске и хорошо перемешайте. Нанесите смесь на чистое лицо и оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой, массируя круговыми движениями.
Белая глина помогает контролировать жирность кожи, а манго увлажняет и питает.
Смешайте все ингредиенты в миске до получения густой пасты. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой.
Перед применением любых масок на основе манго рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.