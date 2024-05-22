Шесть стильных приемов для визуального удлинения ног

Шесть способов визуально удлинить ноги

Длинные ноги считаются одним из главных признаков женской привлекательности, но природа наградила ими далеко не всех. К счастью, стилисты знают, как с помощью одежды и обуви визуально удлинить ноги.

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Бежевая обувь. Наденьте классические бежевые лодочки в тон коже, чтобы ноги казались длиннее. Глянцевый материал усилит этот эффект. Завышенная талия. Юбки, платья и брюки с завышенной талией подчеркивают грудь и делают ноги длиннее, увеличивая нижнюю часть тела. Брюки-клеш. Расклешенные от колена брюки, закрывающие задник обуви, визуально вытянут фигуру и сделают ноги стройнее, особенно в сочетании с обувью на каблуке. Короткая юбка. Мини-юбки добавляют длины ногам, но подходят только стройным девушкам выше 160 см, иначе возможен обратный эффект. Обувь с острым носом. Обувь с удлиненным носом, как лодочки или лоферы, визуально удлиняет ноги, в отличие от балеток с круглым носом, которые делают фигуру приземистей. Светлый верх. Контраст цветов в одежде удлиняет ноги. Выбирайте светлые блузы и темные брюки, чтобы внимание привлекали лицо и зона декольте, а ноги выглядели длиннее.