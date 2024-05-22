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Шесть стильных приемов для визуального удлинения ног

Шесть способов визуально удлинить ноги

Моя семья » Красота и стиль

Длинные ноги считаются одним из главных признаков женской привлекательности, но природа наградила ими далеко не всех. К счастью, стилисты знают, как с помощью одежды и обуви визуально удлинить ноги.

Шесть способов визуально удлинить ноги
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  1. Бежевая обувь. Наденьте классические бежевые лодочки в тон коже, чтобы ноги казались длиннее. Глянцевый материал усилит этот эффект.
  2. Завышенная талия. Юбки, платья и брюки с завышенной талией подчеркивают грудь и делают ноги длиннее, увеличивая нижнюю часть тела.
  3. Брюки-клеш. Расклешенные от колена брюки, закрывающие задник обуви, визуально вытянут фигуру и сделают ноги стройнее, особенно в сочетании с обувью на каблуке.
  4. Короткая юбка. Мини-юбки добавляют длины ногам, но подходят только стройным девушкам выше 160 см, иначе возможен обратный эффект.
  5. Обувь с острым носом. Обувь с удлиненным носом, как лодочки или лоферы, визуально удлиняет ноги, в отличие от балеток с круглым носом, которые делают фигуру приземистей.
  6. Светлый верх. Контраст цветов в одежде удлиняет ноги. Выбирайте светлые блузы и темные брюки, чтобы внимание привлекали лицо и зона декольте, а ноги выглядели длиннее.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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