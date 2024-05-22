Пять простых лайфхаков для быстрого избавления от отеков утром

Совет для утра: пять методов быстрого снятия отечности

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда превышение потребления чая перед сном, соленой пищи или недостаток сна могут вызвать отечность в области глаз и лица, что может быть неожиданным открытием утром перед зеркалом. Хотя отеки обычно уходят через несколько часов, хочется выглядеть свежо уже с самого утра. Эффективные лайфхаки помогут бороться с отечностью.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Движение: один из главных факторов отечности — это застой лимфы. Для ее устранения необходимо двигаться. Включите энергичную музыку, сделайте несколько прыжков, выполняйте растяжку. Это поможет телу вернуться к нормальному функционированию и устранить застой жидкости. Массаж шеи: отеки лица часто связаны со спазмами мышц шеи, которые мешают нормальному току жидкости. Выполните массаж шеи, разомните ее, немного потяните. Холод: не стоит непосредственно наносить лед на лицо, чтобы избежать повреждения кожи и сосудов. Однако помещение масок, тоников и кремов в холодильник — отличное решение. Прохлада придаст коже бодрость и поможет справиться с отечностью. Питье воды: парадоксально, но употребление воды поможет избавиться от отеков. Она ускорит метаболизм, активизирует все системы организма, что способствует быстрому уходу за отечностью. Душ: примите прохладный, но приятный душ, разотрите кожу мочалкой, а затем нежно вытрите ее полотенцем. Этот массаж станет еще одним способом нормализации лимфатического и кровеносного кругооборота, что поможет уменьшить отечность.