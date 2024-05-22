Бережные способы окрашивания волос: идеи для безопасного обновления цвета

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Четыре варианта окрашивания без риска для ваших волос

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В стремлении к красоте можно неумышленно нанести вред вашим волосам, регулярно подвергая их химическим воздействиям при окрашивании. Однако стилисты предлагают более мягкие методы окрашивания, позволяющие обновлять цвет без серьезного повреждения волос. Вот несколько идей, которые можно использовать для изменения образа, минимизируя риск для ваших волос.

Четыре варианта окрашивания без риска для ваших волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Антоцианин: этот вид окрашивания позволяет нанести цветную пленку на каждый волосок без негативного воздействия на его структуру. Хотя выбор оттенков может быть ограничен, для творчески настроенных личностей это идеальный вариант.
  • Baby lights: этот метод осветления волос происходит довольно щадяще, по сравнению с другими техниками осветления. Мастер осветляет небольшое количество прядей на макушке, минимизируя воздействие на основные волосы. Это подходит для девушек с тонкими и ломкими волосами.
  • Окрашивание кончиков: эта техника, которая была очень популярна несколько лет назад, до сих пор актуальна. Это позволяет вам экспериментировать с цветом, не затрагивая основную часть волос. Можно добиться естественного эффекта омбре, используя спрей для волос вместо краски.
  • Французское мелирование: этот метод осветления нескольких прядей придает волосам естественный вид, особенно на русых волосах. Однако на темных волосах он может не дать желаемого эффекта выгоревших прядей из-за слабого окислителя.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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