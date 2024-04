Цветная тушь: смелые акценты и основные правила использования

Your browser does not support the audio element.

Мало кто отваживается на эксперименты с цветной тушью, но визажисты утверждают, что яркие акценты в макияже не должны вызывать страх, даже в дневном мейкапе. Главное — знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова поделилась более детальной информацией о цветной туши.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license