Цветная тушь: смелые акценты и основные правила использования

Мало кто отваживается на эксперименты с цветной тушью, но визажисты утверждают, что яркие акценты в макияже не должны вызывать страх, даже в дневном мейкапе. Главное — знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова поделилась более детальной информацией о цветной туши.
Синяя тушь является одной из самых популярных. Визажист отмечает, что ее прелесть заключается в том, что ее легко можно использовать даже в дневном макияже без дополнительных карандашей и подводок. При желании можно дополнить макияж тенями нюдовых оттенков, а вечером добавить к синим ресницам черную или коричневую подводку. Однако стоит избегать использования дополнительных ярких цветов в макияже.
Здесь следует быть осторожнее, особенно если планируется полный мейкап с тенями и акцентом на губы. Визажист рекомендует подбирать комплиментарные цвета к зеленой туши из оттенков коричневого и золотого. Важно также выбирать максимально темный и насыщенный оттенок туши, который должен быть темнее остальных продуктов на веках.
Фиолетовая тушь идеально подойдет для голубых или зеленых глаз. Визажист отмечает, что такой дерзкий цвет не должен конкурировать с другими элементами макияжа, поэтому не рекомендуется дополнять его подводками или темными тенями. Достаточно оформить брови и нанести нюдовую помаду или тинт для губ. Фиолетовая тушь сама по себе является акцентом.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.