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Цветная тушь: смелые акценты и основные правила использования

Использование цветной туши: советы для создания стильного образа без ошибок

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Мало кто отваживается на эксперименты с цветной тушью, но визажисты утверждают, что яркие акценты в макияже не должны вызывать страх, даже в дневном мейкапе. Главное — знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова поделилась более детальной информацией о цветной туши.

Использование цветной туши: советы для создания стильного образа без ошибок
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Синяя тушь

Синяя тушь является одной из самых популярных. Визажист отмечает, что ее прелесть заключается в том, что ее легко можно использовать даже в дневном макияже без дополнительных карандашей и подводок. При желании можно дополнить макияж тенями нюдовых оттенков, а вечером добавить к синим ресницам черную или коричневую подводку. Однако стоит избегать использования дополнительных ярких цветов в макияже.

Зеленая тушь

Здесь следует быть осторожнее, особенно если планируется полный мейкап с тенями и акцентом на губы. Визажист рекомендует подбирать комплиментарные цвета к зеленой туши из оттенков коричневого и золотого. Важно также выбирать максимально темный и насыщенный оттенок туши, который должен быть темнее остальных продуктов на веках.

Сиреневая или фиолетовая тушь

Фиолетовая тушь идеально подойдет для голубых или зеленых глаз. Визажист отмечает, что такой дерзкий цвет не должен конкурировать с другими элементами макияжа, поэтому не рекомендуется дополнять его подводками или темными тенями. Достаточно оформить брови и нанести нюдовую помаду или тинт для губ. Фиолетовая тушь сама по себе является акцентом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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