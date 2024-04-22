Секреты здоровья волос: какие продукты влияют на их рост и красоту

Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-трихолог Екатерина Титушкина поделилась важной информацией о том, как правильное питание влияет на красоту и здоровье волос. Она подчеркнула, что сбалансированный рацион играет ключевую роль в предотвращении ломкости, истончения и выпадения волос.

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Белок является основным строительным материалом волос, и его регулярное употребление из пищи обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для укрепления и роста волосяных фолликулов. Мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи являются хорошими источниками белка и незаменимых аминокислот.

Железо также играет важную роль для здоровья волос, и его наиболее усвояемая форма содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, говядина и морепродукты. Также железо присутствует в гречке, орехах и шпинате.

Цинк, содержащийся в молочных продуктах, говядине, моллюсках, орехах, киноа и овесе, также играет важную роль для здоровья волос, добавляя им силы и объема.

Селен и кремний также необходимы для здоровья волос. Рекомендуемые продукты для восполнения дефицита селена включают отруби, грибы, чеснок, оливковое масло, морские водоросли, орехи и бобовые. Кремний можно получить из таких продуктов, как рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь, редис и питьевая вода.

Витамин В5, фолиевая кислота и антиоксиданты также важны для здоровья волос. Употребление Омега-3 жирных кислот также способствует росту волос и улучшению состояния кожи головы.

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