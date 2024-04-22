Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA рассказала о привлечении бобров к восстановлению и защите лесов в США
Певец Денис Клявер скрывался в костюме Щенка на шоу "Маска"
Россиянам рассказали, почему кот спит в стопке вещей
В России выросла стоимость "шашлычного набора"
Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в костюме Космонавта на шоу "Маска"
Пропавший Данила Козловский был замечен в Австрии
Яновский считает, что Непомнящий достойно играл на турнире претендентов
Как лучше всего ответить на вопрос инспектора ГИБДД: "Выпивали вчера?"
Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии
Секреты здоровья волос: какие продукты влияют на их рост и красоту

Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Врач-трихолог Екатерина Титушкина поделилась важной информацией о том, как правильное питание влияет на красоту и здоровье волос. Она подчеркнула, что сбалансированный рацион играет ключевую роль в предотвращении ломкости, истончения и выпадения волос.

Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Белок является основным строительным материалом волос, и его регулярное употребление из пищи обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для укрепления и роста волосяных фолликулов. Мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи являются хорошими источниками белка и незаменимых аминокислот.

Железо также играет важную роль для здоровья волос, и его наиболее усвояемая форма содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, говядина и морепродукты. Также железо присутствует в гречке, орехах и шпинате.

Цинк, содержащийся в молочных продуктах, говядине, моллюсках, орехах, киноа и овесе, также играет важную роль для здоровья волос, добавляя им силы и объема.

Селен и кремний также необходимы для здоровья волос. Рекомендуемые продукты для восполнения дефицита селена включают отруби, грибы, чеснок, оливковое масло, морские водоросли, орехи и бобовые. Кремний можно получить из таких продуктов, как рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь, редис и питьевая вода.

Витамин В5, фолиевая кислота и антиоксиданты также важны для здоровья волос. Употребление Омега-3 жирных кислот также способствует росту волос и улучшению состояния кожи головы.

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЫХ И КРАСИВЫХ ВОЛОС! Разговор с трихологом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Освобождено село Богдановка, ВС РФ усилятся контингентом из Карабаха Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Экс-возлюбленная Киркорова рассказала, как поп-король бросил ее посреди трассы в США
Последние материалы
Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в костюме Космонавта на шоу "Маска"
Пропавший Данила Козловский был замечен в Австрии
Яновский считает, что Непомнящий достойно играл на турнире претендентов
Как лучше всего ответить на вопрос инспектора ГИБДД: "Выпивали вчера?"
Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии
Германская компания KNAUF уходит из России
Дмитрий Песков обещал, что Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия в
В Пензенской области депутата обвинили в мошенничестве с автостраховкой
Швейцария никому не отправила приглашения на июньскую конференцию по Украине
Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников